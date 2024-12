NBA: Δεύτερος σε ασίστ πίσω από τον Στόκτον ο Πολ, «άγγιξε» το double double ο Μίτσιτς

Με τον Βασίλιε Μίτσιτς πρωταγωνιστή έκαναν επιτέλους νίκη οι Χόρνετς, την ώρα που ο Κρις Πολ ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ και έγινε ο δεύτερος καλύτερος πασέρ στην ιστορία του NBA.

Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να... αγγίζει το double double, οι Χόρνετς (7-17) των πολλών απουσιών επικράτησαν με 113-109 των Πέισερς (10-15). Έτσι μπήκε ένα τέλος στις οκτώ σερί ήττες για την ομάδα της Σάρλοτ, που είδε τον Μίτσιτς να μετράει 18 πόντους με 4/6 τρίποντα, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, ενώ στους 26 σταμάτησε ο Μπράντον Μίλερ, που έβαλε δύο κρίσιμες βολές στο φινάλε.

Σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ειδήσεις, οι Σπερς (12-12) επικράτησαν των χτυπημένων από τους τραυματισμούς Πέλικανς (5-20) με 121-116. Η πρώτη είδηση είχε να κάνει με την επιστροφή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στη δράση. Ο Γάλλος ψηλός πέτυχε 25 και δεν είχε αντίπαλο κοντά στο καλάθι. Ωστόσο αυτό που περίμεναν όλοι ήταν το προσπέρασμα του Κρις Πολ.

Ο «Point God» με τις 10 ασίστ που είχε στη βραδιά προσπέρασε τον Τζέισον Κιντ στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ. Πλέον ο Πολ με 12.099 είναι μόνος δεύτερος αλλά ακόμα αρκετά πίσω από τις 15.806 που έχει ο Τζον Στόκτον και έχει κάνει απλησίαστη την κορυφή.

Congrats to @CP3 of the @spurs for moving up to 2nd on the all-time ASSISTS list! pic.twitter.com/GzOVjVVodD