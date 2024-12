Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς είδαν ένα νέο σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού να προκύπτει αφού ο Μπράντον Ίνγκραμ τίθεται νοκ-άουτ επ' αόριστον.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος στο NBA εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς οι οποίοι είδαν ένα νέο σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού να προκύπτει.

Ο λόγος για τον ηγέτη της ομάδας, Μπράντον Ίνγκραμ ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ κατά τη διάρκεια του εντός του αγώνα με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ το περασμένο Σάββατο.

Ο 27χρονος φόργουορντ υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, γεγονός που τον θέτει νοκ-άουτ για άγνωστο διάστημα. Φυσικά, αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα των «πελεκάνων» οι οποίοι έχουν να υπολογίζουν στις εξίσου σημαντικές απώλειες των Ζάιον Γουίλιαμσον, Χοσέ Αλβαράδο και Τζόρνταν Χόπκινς.

Την φετινή σεζόν, ο Ίνγκραμ μετρά 22.2 πόντους με 46.5% στα σουτ εντός πεδιάς, 37.4% στα τρίποντα, 85.5% στις βολές, 5.6 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ σε 33.1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και 18 παιχνίδια, την ώρα που η ομάδα της Νέας Ορλεάνης βρίσκεται στην τελευταία θέση της Κατάταξης της Δύσης με ρεκόρ 5-19.

