Το NBA επέβαλλε πρόστιμο στον Ζακ Κόλινς για την άσεμνη χειρονομία του προς τον διαιτητή μετά την αποβολή του στον αγώνα των Σπερς με τους Κινγκς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Σακραμέντο Κινγκς, ο Ζακ Κόλινς φαίνεται πως έγινε έξαλλος καθώς χρεώθηκε φάουλ και στη συνέχεια δέχτηκε δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές.

Ο ίδιος από τα νεύρα του, έδειξε το μεσαίο δάχτυλό του προς τον διαιτητή Μάικλ Σμιυ, κάτι για το οποίο δέχθηκε πρόστιμο από το NBA. Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, η διοργανώτρια αρχή του επέβαλλε πρόστιμο ύψους 35.000 δολαρίων.

Ο Κόλινς, παρά το υψηλό πρόστιμο, δεν δέχτηκε κάποια ποινή αποκλεισμού. Μέχρι στιγμής μέσα στη σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 6 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

