Οι Ορλάντο Μάτζικ έχουν πλέον ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς ο Φραντς Βάγκνερ έχει θέμα στον δεξί πλάγιο κοιλιακό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Φραντς Βάγκνερ είναι ένας από τους ηγέτες των Ορλάντο Μάτζικ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο καθώς μετράει κατά μέσο όρο από 24,4 πόντους με 5,6 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 33,2 λεπτά συμμετοχής στα 25 ματς που έχει παίξει μέχρι στιγμής.

Ο ίδιος ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε και η ομάδα του, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του με το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον δεξί πλάγιο κοιλιακό.

Το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να χάσει ακόμα δεν είναι γνωστό και θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο το σώμα του θα αντιδράσει στη θεραπεία.

Franz Wagner has been diagnosed with a torn right oblique.



Wagner will be out indefinitely and his return to play will depend on how he responds to treatment.



