Φαίνεται πως οι Γουόριορς έχουν πάρει τον αέρα των Ρόκετς τα τελευταία χρόνια.

Οι Γουόριορς κατάφεραν να νικήσουν τους Ρόκετς χωρίς Κάρι και Γκριν, αφού οι Κουμίνγκα και Γουίγκινς έκαναν το step up και καθάρισαν το Χιούστον.

Ωστόσο μάλλον η νίκη των πολεμιστών ήταν απολύτως φυσική με τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι Γουόριορς τρέχουν ένα φοβερό σερί 15 νικών κόντρα στους Ρόκετς. Κακοί δαίμονες για το Χιούστον οι παίκτες του Κερ.

Φυσικά οι Ρόκετς δεν θα ξεχάσουν ποτέ και τους δύο σερί αποκλεισμούς στους τελικούς της Δύσης, στα play off του 2018 και το 2019.

Την τελευταία φορά που οι Ρόκετς νίκησαν τους Γουόριορς:

1) Γουέστμπρουκ και Χάρντεν έπαιζαν στο Χιούστον

2) Ο Μαρκίς Κρις ξεκινούσε βασικός στους Γουόριορς

3) Ο Γιόκιτς δεν είχε πάρει MVP

4) Η φούσκα του Ορλάντο δεν είχε γίνει ακόμα

