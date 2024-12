Η «άλλη κλάση» του Πολ Τζορτζ και η συζήτηση για Μίτσιτς που… «ανάβει»!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας αποχαιρετά την Σάρλοτ καταγράφοντας όλα όσα λέγονται κι ακούγονται για τον 30χρονο Σέρβο διεθνή guard on και off the record στο “Spectrum Center” και μεταφέρει την απόλαυση που νιώθει ο μέσος μπασκετόφιλος βλέποντας από κοντά τον Πολ Τζορτζ να παίζει.

Όλα τα ωραία έχουν κάποια στιγμή κι ένα τέλος. Έτσι και το Gazzetta NBA Tour με την υποστήριξη της Novibet, Official Betting Partner του ΝΒΑ σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του.

Μετά από 14 μέρες στην Αμερική, οδοιπορικό σε τρεις Πολιτείες, παρακολούθηση επτά αγώνων του «άλλου πλανήτη» του αθλήματος και συνομιλία με δεκάδες παίκτες και προπονητές από τον «μαγικό κόσμο», έφτασε η ώρα να φτιάξουμε βαλίτσες για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής.

Η τελευταία μας επίσκεψη στο σπίτι των Χόρνετς, πάντως, κάθε άλλο παρά αδιάφορη ήταν. Και από πλευράς θεάματος αλλά και σε επίπεδο ρεπορτάζ. Και αυτό γιατί όσο οι «σφήκες» στερούνται βασικούς τους παίκτες (Λαμέλο Μπόλ, Μπρίτζες και Μαν), τόσο περισσότερο θα παίζουν μαχητικά και ανταγωνιστικά, με αποτέλεσμα οι αγώνες τους να είναι συνεχώς… θρίλερ, αλλά να έχουν και αρνητική κατάληξη!

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι η επιστροφή των δύο πρώτων επιλογών της ομάδας στην θέση του σέντερ (Ρίτσαρντς και Γουίλιαμς) και η αντίστοιχη απουσία του Εμπίντ για τους Σίξερς, βοήθησε τους γηπεδούχους στην απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ. Το στοιχείο που έλλειψε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα εντός έδρας ματς που καλύψαμε, ήταν αυτό που είχε προσφέρει ο Βασίλιε Μίτσιτς (3ο σερί παιχνίδι που ξεκίνησε βασικός), είχε να κάνει με την αναλογία ασίστ/λαθών που πλήγωσε τις «σφήκες».

«Ο “Βάσα” είναι η επέκτασή του προπονητή στο παρκέ. Πριν προλάβω να τελειώσω κάθε φράση μου, συνήθως μαντεύει τι σκέφτομαι κι τι ετοιμάζομαι να πω και με προλαβαίνει! Είναι τεράστια πολυτέλεια για μία ομάδα να έχει έναν δημιουργικό point-guard με τόσο υψηλό μπασκετικό IQ και τόσο μεγάλη εμπειρία! Το ότι ξεκινάει του έχει δώσει καλύτερο ρυθμό και μας έχει βοηθήσει πολύ στα τελευταία ματς!», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τσαρλς Λι στην pregame επικοινωνία του με τους δημοσιογράφους και μετά από ερώτηση του Gazzetta για το πως έχει δει την πρόοδό του τις τελευταίες δέκα μέρες, που ο Σέρβος διεθνής playmaker (μέσο όρο 10 πόντους, 4 ριμπάουντ & 4,7 ασίστ με 40% στα σουτ σε 26,3 λεπτά συμμετοχής) έχει επιστρέψει στο rotation.

Ωστόσο, το 4ο διαδοχικό παιχνίδι του 30χρονου 2 φορές πρωταθλητή Ευρώπης στην βασική πεντάδα, δεν ήταν το ίδιο καλό και η αναλογία των 2 ασίστ με τα 5 λάθη που έκανε στα 19 λεπτά που έπαιξε, μέχρι τα μέσα της 3ης περιόδου, αποτέλεσαν τον λόγο που ο 40χρονος rookie head coach δεν τον ξαναέβαλε στο παιχνίδι. Σε αυτή του την απόφαση, βέβαια, έπαιξε ρόλο και η καλή απόδοση δύο παικτών που πηγαινοέρχονται στην G-League για τους Γκρίνσμπορο Σουάρμ (Σίμπσον και Σμιθ), οι οποίοι συνεισέφεραν ουσιαστικά στην ολική επαναφορά από το -19 (59-78) στο +1 (100-99)!

Αλλά όπως συνέβη και στα τρία προηγούμενα ματς, η ήττα (104-110) ήρθε στις λεπτομέρειες των λανθασμένων αποφάσεων (σε άμυνα κι επίθεση) των τελευταίων 60 δευτερολέπτων, στα οποία το σκορ είναι 20-28 υπέρ των φιλοξενουμένων.

Κι όταν δεν κερδίζεις ή καλύτερα όταν έχεις να κερδίσεις από τις 22 Νοεμβρίου, όσο καλή άμυνα και να παίξει μία ομάδα, όσο κι αν «σκοτώνει» στα επιθετικά ριμπάουντ (πρώτη στο ΝΒΑ σε πόντους μετά από δεύτερες επιθέσεις), όσο ηρωϊκός και να είναι ο Μπράντον Μίλερ (μέσο όρο 25,7 πόντους με 37,3% εντός πεδιάς αλλά και καταχρηστικός με σχεδόν 15 προσπάθειες για τρίποντο σε αυτά τα 4 τελευταία ματς), λογικό είναι να επέρχεται η γκρίνια και ο προβληματισμός.

Γιατί το 0/6 είναι πολύ πιθανό να γίνει 0/8 και 0/10 (αν δεν επιστρέψει στο μεσοδιάστημα ο Μέλο), από την στιγμή που ακολουθούν δύσκολοι αγώνες (με Νικς έξω, Καβαλίερς μέσα, Πέισερς και Μπουλς έξω).

Τα δεδομένα για Μίτσιτς

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ένας από τους αποδέκτες της κριτικής που ακούγεται στα ενδότερα του γηπέδου, είναι και ο Μίτσιτς. Και αυτό γιατί οι απαιτήσεις – από την στιγμή που όχι μόνο επέστρεψε στο rotation, αλλά ξεκινάει βασικός πλέον – είναι αρκετά υψηλές.

Ωστόσο, στα δικά μας μάτια κι έτσι όπως βιώσαμε την κατάσταση, δεν είναι και το ίδιο ρεαλιστικές.

Και αυτό γιατί ο coach Λι, ανεξάρτητα με το τι λέει δημοσίως (γιατί ο “Βάσα” δεν παίζει για ψίχουλα, αλλά «κουβαλάει» ένα συμβόλαιο αξία 7,7 εκατομυυρίων δολαρίων τον χρόνο), δεν φαίνεται να τον πιστεύει. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί.

Τι θέλω να πω; Δεν γίνεται να έχεις έναν τέτοιο παιχταρά στην ναφθαλίνη για σχεδόν ολόκληρο τον πρώτο μήνα της κανονικής περιόδου και όταν «αναγκάζεσαι» να τον βάλεις (στην αρχή λόγω της πίεσης να δοκιμάσει και κάτι άλλο και εν συνεχεία λόγω του τραυματισμού του Μπολ), λειτουργείς λες και χρειάζεται ξεκούραση για να είναι φρέσκος.

Όταν ένας τέτοιος παίκτης δεν παίζει, είναι φανερό ότι το μόνο που του λείπει είναι ο ρυθμός. Οπότε άστον να παίξει για να τον βρει και μην τον βγάζεις στην μέση κάθε περιόδου, επειδή έχεις φτιάξει στο κεφάλι ένα πλάνο για να μοιράσεις τον χρόνο συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο Σέρβος άσος επιλέγει να μην ανοίγεται (παρα μόνο στο στενό του περιβάλλον) και να κρατάει άκρως επαγγελματική στάση και είναι σε συνεχή επαφή με τον Αμερικανό ατζέντη του, που «ξεψαχνίζει» την αγορά για το ενδεχόμενο trade. Ώστε να βγάλει την χρονιά υπό καλύτερες αγωνιστικές συνθήκες και από ‘και και πέρα, το καλοκαίρι, να διαπραγματευτεί την επιστροφή του στην Ευρώπη για να «κεφαλαιοποιήσει» την αξία του, όπως εκείνος κρίνει.

Απόλαυση να βλέπεις τον Πολ Τζορτζ, θηρίο ο Γιαμπουσέλε!

Κλείνοντας, αυτόν τον κύκλο των ανταποκρίσεων από τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω τους Σίξερς από κοντά, για να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι που οφείλεται η κάκιστη εφετινή τους πορεία (προτελευταίοι στην Ανατολή με ρεκόρ 5-14, ενώ πέρυσι είχαν 12-7).

Το μεγάλο πρόβλημα είναι σίγουρα η ακατανόητη απουσία του Εμπίντ (είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να φύγει, γι’ αυτό και παρατείνει την απουσία προφασιζόμενος συνεχώς ανετοιμότητα λόγω ενοχλήσεων), που έχει παίξει μόλις σε 4 παιχνίδια, με απολογισμό ισάριθμες ήττες για την ομάδα του.

Και μόνο η γλώσσα του σώματος του Νικ Νερς στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τον Τζοέλ, μαρτυρά ότι ο 57χρονος coach βρίσκεται σε απόγνωση! Κατά τα άλλα, η εικόνα της ομάδας που στην Σάρλοτ κατέγραψε το πρώτο νικηφόρο σερί της σεζόν (2/2), ήταν αρκετά θετική και δεν ειχε να υστέρησε σε τίποτε σε σύκριση με τις υπόλοιπες 4 ομάδες που πέρασαν από το “Spectrum Center”.

Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή του Πολ Τζορτζ, που είναι πραγματικός αρτίστας του αθλήματος και συνδυάζει στυλ, φινέτσα και αποτελεσματικότητα, πήγε το παιχνίδι της Φιλαντέλφια σε άλλη διάσταση. Ο τύπος είναι απολαυστικός σε όλα όσα κάνει στο παρκέ και ταυτόχρονα killer. Σε κοιτάει ντρμπλάροντας και σου λέει ότι θα στο βάλω, πριν το κάνει. Τρεις φορές που οι Χόρνετς πλησίασαν, τους απάντησε με 3/3 και 2/2 τρίποντα αντίστοιχα και με plays που είχαν την υπογραφή του.

Δίπλα του ο Ταϊρίς Μάξεϊ, που έχει τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί φέτος (μέσο όρι 25,5 πόντους 4,7 ασίστ & 2,0 κλεψίματα), μοιάζει μύγα, όπως και ο πολύ επιδραστικός και με μεγάλη αυτοπεποίθηση rookie από το Ντιουκ, Τζάρεντ ΜακΚέιν (μέσο όρο 16,1 πόντους με 37,7% στα τρίποντα). Αυτός που έχει ήδη κερδίσει το «στοίχημα» της σεζόν είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αθόρυβα αλλά πολύ αποτελεσματικά, αξιοποιεί το ταλέντο και τον όγκο του (ο τύπος είναι πραγματικά τετράγωνος) και κάνει τρομερή δουλειά, αναγκάζοντας τον προπονητή του να σχολιάσει:

«Όταν ο “Yabu” δείχνει εξαιρετικός με 3/10 σουτ και 0/6 τρίποντα, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη συμβολή έχει σε όλα αυτά τα μικρά πράγματα που καθορίζουν την έκβαση ενός αγώνα!», μας είπε ο Νικ Νερς πριν χαμηλώσουν τα φώτα στην συνέντευξη Τύπου και πάρουμε κι εμείς σιγά-σιγά τον δρόμο για την επιστροφή.

