Ο Σακίλ Ο' Νιλ μπορεί να «περπατάει» προς το 53ο έτος της ηλικίας του αλλά ακόμα και σήμερα μπορεί και καρφώνει!

Θυμάστε την κινηματογραφική ταινία με τον Γουέσλι Σνάιπς και τον Γούντι Χάρελσον «White Men Can't Jump»;

Ε θα την παραφράσουμε και θα πούμε «Old Men Can Jump» για χάρη του Σακίλ Ο' Νιλ ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο ΤΝΤ θυμήθηκε τα... νιάτα του.

Γιατί το έκανε; Επειδή τον προκάλεσαν όταν του είπαν ότι μόνο που μπορεί να «καρφώσει» τώρα είναι... ντόνατς και καφέδες!

Η απάντηση; Στο βίντεο που ακολουθεί!

Shaq had to prove Kenny and Chuck wrong with the dunk 🤣 pic.twitter.com/24b4nP5s4O