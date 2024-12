Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα διακρίθηκε για την άμυνά του και αναδείχθηκε σε κορυφαίος αμυντικός των περασμένων μηνών στη δυτική περιφέρεια του NBA.

Το πρώτο νέο βραβείο του καλύτερου αμυντικού του μήνα στο NBA, στη δυτική περιφέρεια, το παρέλαβε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το σώμα του με τον καλύτερο τρόπο στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του και αποτελεί ένα δύσκολο εμπόδιο στην πορεία των αντιπάλων παικτών προς το καλάθι της ομάδας από το Τέξας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τους 23,5 πόντους και τα 10,4 ριμπάουντ, ο Γουεμπανιάμα μετράει κατά μέσο όρο από 3,4 μπλοκ σε κάθε αγώνα, με τις τάπες του να καταλήγουν αρκετά συχνά και στο Top 10 των πιο εντυπωσιακών φάσεων τις εκάστοτε βραδιάς.

Μάλιστα, στα 32,5 λεπτά που περνάει εντός του παρκέ, τα 8,3 ριμπάουντ από τα 10,4, είναι αμυντικά ενώ ο ίδιος έχει επίσης από 1,3 κλεψίματα.

Από την πλευρά της ανατολικής περιφέρειας ξεχώρισε ο Ντάισον Ντάνιελς των Ατλάντα Χοκς.

The @Kia NBA Defensive Players of the Month for October & November! #KiaDPOTM



West: Victor Wembanyama

East: Dyson Daniels pic.twitter.com/8zPjfjD3Nx