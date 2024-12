Ο Βάσα Μίτσιτς έκανε τα μαγικά του κόντρα στους Χοκς.

Μπορεί οι Χόρνετς να έχασαν από τους Χοκς αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Μίτσιτς να χαρίσει στο κοινό ορισμένες στιγμές μαγείας. Άλλωστε η ποιότητα του δεν γίνεται να αμφισβητηθεί.

Ο Σέρβος γκαρντ της Σάρλοτ είχε την έμπνευση να δώσει μια τρομερή ασίστ πίσω από την πλάτη στον Τζος Γκριν και ο τελευταίος σκόραρε για τρεις. Με τον τραυματισμό του Μπολ, ο Μίτσιτς έχει μπει στην πεντάδα των Χόρνετς και προσπαθεί να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Δείτε την ασίστ του

“OH LOOK AT THAT PASS… YA GOTTA HIT THIS JOSH”



Fun start in Charlotte…



Vasilije Micić finds Josh Green on the SWEET behind-the-back dime for 3! pic.twitter.com/Vq05DKYILX