Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ έφτασαν σε μια πολύ ξεχωριστή πρωτιά.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ θέλουν να οδηγήσουν τους Μπακς ξανά στην κορυφή και προσπαθούν να βάλουν την ομάδα στον σωστό δρόμο.

Οι δυο τους πλέον κατέχουν την πρωτιά σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Κόντρα στους Γουίζαρντς ήταν η τρίτη φορά που Greek Freak και Dame είχαν 25+ πόντους και 10+ ασίστ στο ίδιο ματς.

Αυτή είναι και η κορυφαία επίδοση από ένα δίδυμο στην ιστορία της λίγκας. Η αρμονική συνεργασία τους και η απόδοση τους θα κρίνει και σε μεγάλο βαθμό τη σεζόν των ελαφιών.

