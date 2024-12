Έχουν ξεχάσει τι σημαίνει νίκη οι Γουίζαρντς.

Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι οι Γουίζαρντς που είναι με διαφορά η χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ. Η Ουάσινγκτον δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στους Μπακς, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και τελείωσε με triple double 40άρα.

Οι μάγοι παραπαίουν και μάλιστα δεν πανηγύρισαν ούτε ένα ροζ φύλλο αγώνα τον Νοέμβρη. Οι πρωτευουσιάνοι έπαιξαν 14 μήνα τον μήνα που έφυγε και είχαν 14 ήττες. Τραγική συγκομιδή και η σεζόν δείχνει να χάνεται από νωρίς για την ομάδα του Κούζμα και του Πουλ.

Δεν δείχνει να υπάρχει... σανίδα σωτηρίας για τους Γουίζαρντς.

The Wizards finished the month of November 0-14 after their loss to the Bucks on Saturday. pic.twitter.com/ks11pQxm0W