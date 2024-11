Έντουαρντς: «Είμαστε soft σαν ομάδα, ένα... μάτσο μικρά παιδιά» (vid)

O Άντονι Έντουαρντς δεν κρύφτηκε για την εικόνα που παρουσιάζουν οι Τίμπεργουλβς στα τελευταία ματς.

Δεν είναι στα καλύτερα τους οι Τίμπεργουλβς και αποδίδουν πολύ κάτω από τις δυνατότητες τους. Η Μινεσότα δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στους Κινγκς και έτσι έφτασε στην τέταρτη σερί ήττα της προβληματίζοντας με την απόδοση της.

Ο ηγέτης της, Άντονι Έντουαρντς μίλησε μετά το τέλος του ματς και έκανε κριτική στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του. «Είμαστε soft σαν ομάδα, ένα... μάτσο μικρά παιδιά», ήταν τα λόγια του.

Οι λύκοι βρίσκονται στην 12η θέση της Δύσης με ρεκόρ 8 νίκες και 10 ήττες. Η ποιότητα τους είναι για πολύ παραπάνω και πρέπει να το κοιτάξουν και να το λύσουν.

"We soft as hell as a team ... just a bunch of little kids." 😳



Anthony Edwards on the current state of the T'Wolves after their 4th straight loss



(via @SneakerReporter) pic.twitter.com/YiFe70sftE