Φοβερός Xάρντεν: Τέταρτος παίκτης με 100... 40άρες μαζί με Τζόρνταν-Κόμπι-Τσάμπερλεϊν (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έβαλε άλλο ένα παράσημο στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

Είναι ένας πολύ ξεχωριστός παίκτης για το ΝΒΑ και συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο Μούσιας ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Γουίζαρντς και το κοντέρ έγραψε 43 πόντους.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις 100 40άρες στην καριέρα του, μπαίνοντας σε μια ξεχωριστή λίστα. Ο γκαρντ των Κλίπερς έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει την 100 40άρες. Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις; Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Σπουδαία στιγμή για τον Χάρντεν που φυσικά έχει τις περισσότερες 40άρες της καριέρας του στους Ρόκετς, τότε που έζησε τα καλύτερα του χρόνια στο Χιούστον.

Harden puts himself in ELITE company 🔥🙌



