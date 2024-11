Μαλόουν: «Ξεφτιλιστήκαμε, θέλουμε Γιόκιτς-Μάρεϊ να είναι vocal σαν τον Γουέστμπρουκ»

O Μάικ Μαλόουν ζήτησε από τους Γιόκιτς και Μάρεϊ να είναι περισσότερο vocal όπως ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Οι Νάγκετς διασύρθηκαν από τους Νικς με 145-118 στο χειρότερο τους ματς μέσα στη σεζόν. Ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Μαλόουν φυσικά ήταν έξαλλος με την εικόνα της ομάδας του και ζήτησε από τους ηγέτες του να γίνουν πιο vocal παίρνοντας παράδειγμα από τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

«Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι vocal. Αλλά θέλουμε περισσότερο από τον Γουέστμπρουκ. Χρειαζόμαστε τον Γιόκιτς και τον Μάρεϊ. Χρειαζόμαστα τύπους που είναι στην βασικη πεντάδα να είναι vocal και σήμερα ξεφτιλιστήκαμε», ήταν τα λόγια του head coach του Ντένβερ.

Οι Νάγκετς βρίσκονται στην όγδοη θέση της Δύσης με ρεκόρ 9 νίκες και 7 ήττες. Παίζουν πολύ κάτω από τις δυνατότητες τους.

Michael Malone is calling on Jokic and Murray for more leadership. pic.twitter.com/mN7sTd5kNU