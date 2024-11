Δύσκολα τα πράγματα για τους Σίξερς, αφού οι Εμπίντ, Τζορτζ και Μάξεϊ δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν στο παρκέ, λόγω τραυματισμών των δύο πρώτων.

Οι Κλίπερς ήταν η τελευταία ομάδα που δε συνάντησε την παραμικρή αντίσταση απέναντι στους Σίξερς. Με τον Τζέιμς Χάρντεν σε τρελά κέφια, η παρέα από το Λος Άντζελες κέρδισε άνετα με 125-99 στη Φιλαδέλφεια, εκμεταλλευόμενη για ακόμα μια φορά τις απουσίες των Σίξερς.

Τζοέλ Εμπίντ και Πολ Τζορτζ έμειναν αμφότεροι στα πιτς. Και οι δύο αντιμετώπισαν πρόβλημα στο γόνατο, έχοντας από την αρχή της σεζόν χάσει αρκετά παιχνίδια, κάτι που μοιραία οδηγεί τους Σίξερς στο αρνητικό ρεκόρ 3-13.

Στα χαρτιά υπάρχει μια ομάδα ικανή για να διεκδικήσει το δαχτυλίδι και ένας πρώην MVP της κανονικής περιόδου. Ωστόσο τα προβλήματα τραυματισμών του Εμπίντ αλλά και του Τζορτζ, έχουν στερήσει μεγάλο κομμάτι της δυναμικής της ομάδας. Αφήνοντας έτσι τον Ταϊρίς Μάξεϊ ολομόναχο αυτά τα δύσκολα βράδια.

Η τριάδα των Σίξερς όχι απλώς δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, αλλά σχεδόν δεν έχει παίξει καθόλου. Σε 16 παιχνίδια Εμπίντ, Τζορτζ και Μάξεϊ έχουν συνυπάρξει στο παρκέ για μόλις έξι λεπτά, κάτι που εν πολλοίς συνοψίζει την κατάστασή τους και τον λόγο που έχουν χάσει τόσο πολύ έδαφος στο ξεκίνημα.

