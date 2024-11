Ο Κρις Μίντλετον πήρε το ΟΚ για να λάβει μέρος στις προπονήσεις των Μπακς και μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει στη δράση.

Eυχάριστα νέα για τους Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν των Μπουλς με εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Κρις Μίντλετον που δεν έχει παίξει ούτε λεπτό φέτος, πήρε τη συγκατάθεση του ιατρικού επιτελείου για να συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας

Πάντως ακόμα πρέπει να δουλέψει για να έρθει και στο κατάλληλο σημείο από πλευράς φυσικής κατάστασης σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια. Ο Μίντλετον είχε υποβληθεί σε επέμβαση στους στραγάλους.

Ο Μίντλετον θα προσφέρει λύσεις στον επιθετικό τομέα, τόσο με το τρίποντο του, όσο και με το σουτ μέσης απόστασης που διαθέτει.

