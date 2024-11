Ο Λαμέλο Μπολ δεν συγκρατήθηκε στην flash interview μετά τη νίκη των Χόρνετς επί των Μπακς και το NBA τον τιμώρησε με βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Προ δύο ημερών, οι Σάρλοτ Χόρνετς πήραν μια δραματική νίκη απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως ο Λαμέλο Μπολ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο λόγος αφορούσε ένα ομοφοβικό σχόλιο, λέγοντας στην flash interview «Τους γ@@@@ε, δεν είμαι ομοφοβικός».

Η εν λόγω ατάκα δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη από το πειθαρχικό όργανο του NBA, το οποίο τιμώρησε τον πλέι-μέικερ των Χόρνετς με χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 δολαρίων για μειωτικό και προσβλητικό σχόλιο.

NBA STOP INTERVIEWING THESE YNS RIGHT AFTER THE GAME. LAMELO BALL HAS NO FILTER 😂😂🤣



“We loaded up…no homo”



pic.twitter.com/u0dhNLkiLo