Ο Χάρελ ήλθε στα χέρια με οπαδούς στο πρωτάθλημα Αυστραλίας! (vids)

O πρώην NBAer Μοντρέζλ Χάρελ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ στο πρωτάθλημα Αυστραλίας μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό που εξελίχθηκε σε σύγκρουση με φιλάθλους που κάθονταν στις court seats!

Ο Μοντρέζλ Χάρελ συνεχίζει την καριέρα του στο πρωτάθλημα Αυστραλίας (NBL) με τη φανέλα των Adelaide 36ers και στο τελευταίο παιχνίδι με τη Melbourne United αποβλήθηκε αφού πρώτα ήλθε στα χέρια με αντίπαλό του και με οπαδούς!

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο πρώην NBAer χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στον Ρομπ Λι. Οι δυο τους βρέθηκαν στο έδαφος, με τον Χάρελ να σπρώχνει τον αντίπαλό του λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Η διαμάχη δεν σταμάτησε στο παρκέ, αλλά συνεχίστηκε και μεταξύ παικτών και οπαδών, καθώς κάποιος από τις court seats έσπρωξε τον Κέντρικ Ντέιβις, αλλά και τον GM των φιλοξενούμενων Ματ Γουέστον. Τελικά ο άλλοτε Καλύτερος Έκτος Παίκτης στο ΝΒΑ αποβλήθηκε από το ματς.

Montrezl Harrell and Shea Ili have been ejected from the game after this incident. Watch live & free on ESPN | 10 & 10 Play pic.twitter.com/RL6TqBN7wg

Four NBL fans have been kicked out of John Cain Arena after a wild brawl during Melbourne United's match against the Adelaide 36ers. @trent_kniese #9News pic.twitter.com/OMtLZszis1