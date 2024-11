Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα του Σλοβένου στα τελευταία ματς των Μάβερικς.

Mπορεί ο Ντόντσιτς να ήταν μοιραίος στην τελευταία άμυνα στο ματς των Μάβερικς με τους Τζαζ και να έχασε τον Κόλινς που κάρφωσε για τη νίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν κάνει μεγάλα ματς.

Ο Σλοβένος σταρ έχει εκπληκτικά νούμερα στα επτά τελευταία ματς του Ντάλας παλεύοντας να βοηθήσει την ομάδα του. Κάνει ότι μπορεί για να... ξυπνήσει τους Μάβερικς και να τους ανεβάσει στη βαθμολογία.

Στα 5 από τα 7 ματς έχει 30+ πόντους. Και στα επτά ματς μετρά 7+ ριμπάουντ. Και στα επτά ματς έχει 6+ ασίστ, ενώ στα 4 από τα 7 έχει 9+ ασίστ.

Αναλυτικά οι αριθμοί του

Με Ορλάντο: 32 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Με Ιντιάνα: 34 πόντους, 7 ριμπάουντ, 15 ασίστ

Με Σικάγο: 27 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ

Με Φοίνιξ: 30 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Με Ντένβερ: 24 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ

Με Γκόλντεν Στέιτ: 31 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ

Με Γιούτα: 37 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ

