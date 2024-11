Το ΝΒΑ «αποκάλυψε» τις 30 νέες City Edition εμφανίσεις των ομάδων, με αυτή των Τορόντο Ράπτορς να «κλέβει την παράσταση».

Το ΝΒΑ το 2017 δημιούργησε για πρώτη φορά μαζί με τη Nike τις City Edition εμφανίσεις των 30 ομάδων, ξεκινώντας μια... παράδοση που κρατάει μέχρι και σήμερα.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις είναι εμπνευσμένες από ιστορίες που αφορούν την εκάστοτε πόλη, οι οποίες αποτυπώνονται πάνω στις φανέλες, άλλες φορές με ευφάνταστο τρόπο, ενώ κάποιες φορές δεν διεκδικούν και τα πλέον κολακευτικά σχόλια.

Από τις 30 συγκεκριμένες εμφανίσεις, αυτή που ξεχωρίζει φέτος είναι αν μη τι άλλο αυτή των Τορόντο Ράπτορς, στην οποία φιγουράρει ο «εμβληματικός» τους δεινόσαυρος.

Greatness Inspired Greatness🦖



30th Anniversary City Edition Jerseys Now Available November 14, 2024

Παράλληλα ξεχωρίζει και η φανέλα των Μπακς, καθώς πέραν του καλού αισθητικά αποτελέσματος, έχει και με λίγη φαντασία άρωμα... Ελλάδας.

Connecting Wisconsin.



Introducing our 2024-25 City Edition jersey. November 14, 2024

«Όλα στο κόκκινο» από τους Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα του Πατ Ράιλι να δημιουργεί μια αρκετά ενδιαφέρουσα εμφάνιση εμπνευσμένη από θύμησες του παρελθόντος.

A color that has defined legendary players in legendary moments. Always in our blood, now on our backs once again.



November 14, 2024

Όμορφη δημιουργία και από τους Μέμφις Γκρίζλις που με μια έντονα κοκκινη φανέλα τίμησαν τη μουσική παράδοση της πόλης.

Sights and 𝙎𝙤𝙪𝙣𝙙𝙨



Introducing our 2024-25 City Edition Jerseys, inspired by the Memphis Sounds. November 14, 2024

Στο Κλίβελαντ το έριξαν στην... τέχνη. Οι Κάβαλιερς εμπνεύστηκαν τη φανέλα τους από το μουσείο τέχνης της πόλης του Οχάιο, δείχνοντας την «καλλιτεχνική» τους φλέβα και εκτός παρκέ.

Cleveland Cavaliers x Cleveland Museum of Art 🖼️



Presenting our 2024-25 City Edition Collection inspired by the architectural design of the west wing of the Cleveland Museum of Art. The uniform also features a contrasting blue color palette on the front and back sides inspired… November 14, 2024

Βαθύ πράσινο στη θεματική φανέλα των πρωταθλητών Σέλτικς, με την ομάδα της Βοστώνης να ακολουθεί τον δρόμο της... απλότητας σε έναν μοντέρνο σχεδιασμό.

The future is NOW ☘️



City Edition just dropped: November 14, 2024

Από την πλευρά τους οι Σίξερς προσπάθησαν να... γοητεύσουν μέσω της απλότητας, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν της πόλης της Φιλαδέλφεια.

take a spin through time. 🌀



celebrating storied history and honoring the place where we proclaimed destiny, The Spectrum. November 14, 2024

Στη Σάρλοτ οι «σφήκες» έχουν την... τιμητική τους, με τη φανέλα των Χόρνετς να το επιβεβαιώνει.

The final chapter of Buzz City Minted has arrived.



Get yours now at the @hornetsfanshop at Spectrum Center or shop online anytime, anywhere.

November 14, 2024

Οι Σικάγο Μπουλς στράφηκαν φέτος στο λευκό, καθώς η σεζόν τους χαρακτηρίζεται γενικότερα από μια ευρύτερη «μελαγχολία» και ίσως να θέλησαν να προσθέσουν λίγο «φωτεινότητα» στο ευρύτερο τοπίο.

Και οι 30 εμφανίσεις