Το ΝΒΑ Cup επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, με τη λίγκα να αποφασίζει να δώσει το... κάτι παραπάνω στους παίκτες των ομάδων που θα φτάσουν «μακριά» στη διοργάνωση.

Τα ξημερώματα (13/11) είδαμε την πρώτη «πράξη» του φετινού NBA Cup, στο δεύτερο χρόνο ζωής της διοργάνωσης.

Πέρυσι το τρόπαιο κατέκτησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, αντιμετωπίζοντας στον τελικό του Λας Βέγκας τους σκληροτράχηλους Ιντιάνα Πέισερς. Φέτος η διοργάνωση κρατάει το περσινό της φορμάτ, με τη μοναδική διαφοροποίηση να αποτελεί μια μικρή αύξηση στα ποσά που θα λαμβάνει κάθε παίκτης όποιας ομάδας προχωρήσει μέχρι τα προημιτελικά και μετά.

Συγκεκριμένα:

NBA Cup prize money increases for 2024:

Players on winning team of championship: $514,970 each

Players on losing team of championship: $205,988 each

Players on losing team of semifinals: $102,994 each

Players on losing team of quarterfinals: $51,497 each