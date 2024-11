Συμφωνώντας στην πρόσφατη τοποθέτηση του προπονητή των Μπόστον Σέλτικς, ο Ντεμάρκους Κάζινς προτείνει τις δίλεπτες μάχες στο NBA όπως συμβαίνει στο χόκεϊ.

Την προσοχή τράβηξε η πρόσφατη τοποθέτηση του προπονητή των Μπόστον Σέλτικς στο NBC Sports. Ο λόγος φυσικά για τον Τζο Μαζούλα ο οποίος πρότεινε να εισαχθούν στο NBA οι... μάχες στα πρότυπα του χόκεϊ και συγκεκριμένα των κανόνων του αμερικανικού πρωταθλήματος που επιτρέπουν τέτοιες μάχες σώμα με σώμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Τι πιο διασκεδαστικό από λίγη συμπλοκή», είχε πει μεταξύ άλλων ο εν δυνάμει πρωταθλητής, με τον Ντεμάρκους Κάζινς να επαυξάνει την εν λόγω άποψη κατόπιν των όσων ανέφερε στην εκπομπή «Run It Back».

«Αν ήμουν υπεύθυνος, προφανώς δεν θα είχα πρόβλημα για μια δίλεπτη μάχη, κάτι σαν το χόκεϊ. Αυτό δίνει στους παίκτες λίγη ώρα να το... βγάλουν από μέσα τους και να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Νομίζω πως είναι διασκεδαστικό και εξαιρετικό για τα σπορ. Μόνο οι δυνατοί επιβιώνουν. Αυτό είναι μέρος του αθλήματος για μένα. Πιστεύω θα ήταν διασκεδαστικό και θα ενίσχυε την τηλεθέαση», ήταν τα λόγια του 34χρονου αλλοτε NBAερ και νυν σέντερ των Ταϊβάν Μπιρ Λέοπαρντς.

