Οι Καβς ανέβηκαν στο 12-0 και το Gazzetta στέκεται στο εκπληκτικό ξεκίνημα τους που μόνο τυχαίο δεν είναι.

Τρελαίνουν κόσμο τη φετινή σεζόν οι Καβς. Ποιος θα το πίστευε πως 12 Νοέμβρη το Κλίβελαντ θα ήταν η κορυφαία ομάδα στη λίγκα; Ουδείς. Ποιος θα περίμενε πως οι Καβς θα ήταν αήττητοι με ρεκόρ 12-0, μετά τη νίκη επί των Μπουλς; Κανείς!

Κι όμως οι ιππότες το πιστεύουν, το ζουν και έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ιστορία στην πόλη που έχει δει μόνο μια χαρά στο μπάσκετ. Το πρωτάθλημα του 2016 με την επική ανατροπή από 1-3 σε 4-3 κόντρα στους Γουόριορς. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά, ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ έχουν αποχαιρετήσει, ωστόσο οι Καβς βρήκαν νέους πρωταγωνιστές και παίζουν όμορφο μπάσκετ.

To Gazzetta στέκεται στους εκπληκτικούς Καβς και στο ξεκίνημα τους που δεν είναι τυχαίο. Οι ιππότες έχουν πρόγραμμα, περίμεναν καρτερικά τους ταλαντούχους παίκτες τους και βάζοντας δίπλα τον Μίτσελ, το οικοδόμημα στο Κλίβελαντ έχει γερές βάσεις. Φέτος όλα δειχνουν να λειτουργούν ρολόι.

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως οι Καβς είναι μια από τις πιο fun to watch ομάδες της λίγκας. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα και οι Καβς αποτελούν την κορυφαία επίθεση του ΝΒΑ με 122.7 πόντους ανά ματς. Πολύ μακριά στη δεύτερη θέση οι Γουόριορς με 121.3 Φυσικά μιλάμε και για την πιο εύστοχη ομάδα της λίγκας αφού σουτάρουν με 52.8% στο παρκέ. Αυτά τα δύο εξηγούν κατά κάποιο τρόπο την πρώτη θέση στο ΝΒΑ αλλά και το εντυπωσιακό ρεκόρ τους.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Φέτος είναι και η ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα σουτ ανά ματς με 46.2 ανά παιχνίδι. Είναι έκτη σε εύστοχα τρίποντα κατά μέσο όρο με 15.3 ανά παιχνίδι. Σουτάρουν εξαιρετικά στο τρίποντο και έχουν 42.2%. Κίνδυνος θάνατος πίσω από την γραμμή.

Τίποτα δεν τους έχει χαριστεί. Όλα αυτά τα νούμερα είναι και προϊόν της εξαιρετικής κυκλοφορίας των Καβς. Το Κλίβελαντ μοιράζει τη μπάλα, έχει εξαιρετικό spacing, βρήκε τους ελεύθερους παίκτες μετά από κυκλοφορία και βρίσκεται στην πέμπτη θέση των ασίστ με 28.7 κατά μέσο όρο.

Φαινόταν από τα προηγούμενα χρόνια πως έρχεται κάτι καλό στο Κλίβελαντ. Φαινόταν ότι θα δημιουργηθεί μια εξαιρετική ομάδα όταν ευνοήσουν οι συνθήκες. Περίμεναν όλοι πότε θα γίνει το... μπαμ και αυτό έγινε φέτος.

Το ταλέντο πάντα υπήρχε. Απλά χρειαζόταν να ωριμάσουν όλοι, να ανέβουν επίπεδο και να πετύχουν το κορυφαίο επίπεδο ομαδικότητας και χημείας. Το Κλίβελάντ είναι μια ομάδα για το παρόν και το μέλλον.

Πάμε να δούμε λίγο τις ηλικίες του βασικού κορμού των Καβς. Ο Τζάρετ Άλεν είναι 26 ετών, ενώ ο Ντάριους Γκάρλαντ μόλις 24. Ο Τζερόμ ειναι 27 ετών, ενώ ο ηγέτης Μίτσελ είναι 28 ετών. Μόμπλεϊ και Οκόρο βρίσκονται στα 23 τους χρόνια. Ο Γουέιντ είναι 27 και ο Στρους στα 28.

Όπως καταλαβαίνουμε αν όλα κυλήσουν ομάδα και το σύνολο κρατηθεί παρέα, αυτή η ομάδα θα πρωταγωνιστεί στο ΝΒΑ για τα επόμενα 5-7 χρόνια. Οι Καβς κάνουν ξανά τους φιλάθλους του να ονειρεύονται και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μια πόλη που δεν έχει ζήσει πολλές χαρές.

