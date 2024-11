Οι Φοίνιξ Σανς αναμένεται να μην έχουν στη διάθεσή τους τον Κέβιν Ντουράντ για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Φοίνιξ Σανς αναμένεται να χάσουν έναν από τους βασικότερους παίκτες τους καθώς ο Κέβιν Ντουράντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ένα μυϊκό πρόβλημα στη γάμπα αναμένεται να τον κρατήσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες έξω ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά από αυτές τις 14 ημέρες.

Ο 36χρονος φόργουορντ μέχρι τώρα μέσα στη σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 27,6 πόντους με 6,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 38,8 λεπτά συμμετοχής.

Durant’s averages through nine games this season: 27.6 points, 6.6 rebounds and 3.4 assists on 55.3 percent from the field and 43 percent from 3. An early MVP front runner for the West-leading Suns now sidelined for at least two weeks. https://t.co/5qEYdKqLwj