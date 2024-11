Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρήκε στόχο από το κέντρο του γηπέδου και σημείωσε ένα τρομερό buzzer beater κόντρα στους Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχτηκαν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη επικρατώντας με 116-106.

Στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος αθλητής πήρε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και ενώ απέμεναν ελάχιστες στιγμές για το τέλος της περιόδου, πέταξε τη μπάλα και σημείωσε buzzer beater!

Guerschon Yabusele from way downtown to beat the buzzer!! pic.twitter.com/hhol1MjY1S