Ο Μπρόνι Τζέιμς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη G-League με το φθηνότερο εισιτήριο να κοστολογείται στα 200 δολάρια.

Ο Μπρόνι Τζέιμς έκανε το όνειρο του, όπως και του πατέρα του Λεμπρόν, πραγματικότητα και αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, όμως τα πρώτα τέσσερα επαγγελματικά του παιχνίδια δεν στέφθηκαν από μεγάλη επιτυχία.

Με ποσοστό ευστοχίας κάτω από 20% και χαμηλούς μέσους όρους, η ομάδα της πόλης των «αγγέλων» αποφάσισε ότι θα στείλει τον Μπρόνι μετά το παιχνίδι της Παρασκευής (8/11) κόντρα στους Σίξερς, στη θυγατρική της ομάδα στη G-League.

Όπως όλα δείχνουν ο γιός του «θρυλικού» φόργουορντ κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη πρώτη ομάδα, όμως για την ώρα ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Σάουθ Μπέι Λέικερς.

Τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα του 20χρονου γκαρντ ξεπουλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και μάλιστα όχι σε χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Άρας Μαρκάζι των Λος Άντζελες Τάιμς, το φθηνότερο εισιτήριο του παιχνιδιού ανάμεσα στους Σάουθ Μπέι Λέικερς του Μπρόνι Τζέιμς και τους Σόλτ Λέικ Σταρς κοστολογείται στα 200 δολάρια.

