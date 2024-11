Ο Ταϊρίς Μάξεϊ των Φιλαδέλφεια Σίξερς αναμένεται να μείνει εκτός τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς δεν έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν θετικά με στην έναρξη της σεζόν στο NBA και βρίσκονται μαζί με τους Μιλγουόκι Μπακς στο 1-6 και τον... πάτο της βαθμολογικής κατάταξης στην ανατολική περιφέρεια.

Ένα ακόμη πρόβλημα ωστόσο φαίνεται πως θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Ταϊρίς Μάξεϊ υπέστη τραυματισμό στον δεξί οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στα πρώτα 7 παιχνίδια, ο 24χρονος γκαρντ μετράει κατά μέσο όρο από 27,6 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 39,7 λεπτά εντός παρκέ.

