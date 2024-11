Ο Ντομάντας Σαμπόνις έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε το... τέλειο triple double ύστερα από 47 χρόνια!

Η αλήθεια είναι ότι ο Λιθουανός σέντερ μας έχει συνηθίσει στις πληθωρικές εμφανίσεις και στα triple doubles. Αν μη τι άλλο έχει κάμποσα να επιδείξει στην καριέρα του.

Όμως κανένα σαν και αυτό που σημείωσε στην αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς, έχοντας οδηγήσει τους Σακραμέντο Κινγκς στη νίκη με 122-107.

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τη σεζόν 1977-78 που τελείωσε ένα ματς έχοντας σημειώσει triple double και έχοντας το... απόλυτο στα σουτ εντός παιδιάς και «μηδέν» λάθη. Δηλαδή έχοντας σημειώσει την... τέλεια εμφάνιση όντας διψήφιος σε τρεις διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες!

Ο Ντομάντας Σαμπόνις τελείωσε το ματς έχοντας 17 πόντους με 6/6 δίποντα, 5/5 βολές, 13 ασίστ ,11 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και «μηδέν» λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Αριθμοί που του χάρισαν μια διαφορετική πρωτιά και μια «χρυσή» σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας στο NBA!

Δείτε την σχετική ανάρτηση του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη

Domantas Sabonis becomes the first player since 1977-78 with...



✅ a triple-double

✅ NO turnovers

✅ NO missed shots

✅ NO missed free throws



Flawless night from the Kings center! pic.twitter.com/k08WUHHdSp