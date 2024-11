Ο Στιβ Κερ αποδοκιμάστηκε στη Βοστόνη λόγω των... Ολυμπιακών Αγώνων έχοντας αφήσει στον πάγκο τον σταρ των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ.

Το περασμένο καλοκαίρι έγινε πολύ λόγος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και του γεγονός ότι ο Στιβ Κερ δεν χρησιμοποιούσε στην Team USA τον Τζέισον Τέιτουμ.

Εκ του αποτελέσματος δεν μπορεί να του πει κανείς και τίποτα από τη στιγμή που οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο ωστόσο οι φίλοι των Σέλτικς δεν το είχαν ξεχάσει. Περίμεναν... πώς και πώς την επίσκεψη των Γουόριορς στη Βοστόνη προκειμένου να αποδοκιμάσουν τον πετυχημένο προπονητή. Όπως και έγινε πριν από το τζάμπολ του αγώνα Σέλτικς-Γουόριορς όπου το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 118-112.

Κατά τη διάρκεια της αναγγελίας του ονόματός του, το «TD Garden» σείστηκε από «γιούχα» προς τον Στιβ Κερ και φυσικά ο λόγος είχε να κάνει με τον σούπερ σταρ των Σέλτικς και μεγάλο πρωταγωνιστή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος παρακολούθησε την πλειοψηφία των Ολυμπιακών Αγώνων με την Team USA από τον πάγκο.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο με τις αποδοκιμασίες

Steve Kerr is getting booed out of the building in Boston tonight. pic.twitter.com/BP7wkLbMrN

Steve Kerr has quite the fan club in Boston after benching Jayson Tatum in the Olympics pic.twitter.com/4RPfp00M2q