Ο Τζόελ Εμπίντ φαίνεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση και να κάνει το ντεμπούτο του στην τρέχουσα σεζόν, αμέσως μόλις περάσει η τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Ο Τζόελ Εμπίντ τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρήθηκε αρκετά από προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, είναι πλέον ξανά σε θέση ώστε να επιστρέψει στη δράση. Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος ψηλός των Φιλαδέλφεια Σίξερς αναμένεται να μπει ξανά σε αγώνα μόλις τελειώσει η τιμωρία που του επιβλήθηκε από το NBA για την επίθεσή του σε δημοσιογράφο.

Αυτό σημαίνει πως αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο MVP του 2023 θα παίξει στον πρώτο αγώνα του NBA Cup κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/11), σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Την περασμένη σεζόν, στα ματς τα οποία πρόλαβε να παίξει είχε κατά μέσο όρο από 34,7 πόντους με 11 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 33,6 λεπτά συμμετοχής.

Joel Embiid’s three-game suspension will span Wednesday vs. Clippers, Friday vs. Lakers and Sunday vs. Hornets – meaning the former league MVP is set to make his season debut in NBA Cup opener against the Knicks on Nov. 12 in Philadelphia, sources tell ESPN. https://t.co/6uUp2r2qJf