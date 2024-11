Οι Σαν Αντόνιο Σπερς χάνουν για απροσδιόριστο διάστημα τον Τζέρεμι Σόχαν που θα κάνει χειρουργείο στον αντίχειρα.

Ο Τζέρεμι Σόχαν αναμένεται να χάσει τους επόμενους αγώνες του NBA καθώς ύστερα από τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό αντίχειρα θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου μέσα στην εβδομάδα.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν έκαναν γνωστό το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης, το σίγουρο όμως είναι ότι χάνουν έναν παίκτη ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 11,6 πόντους με 6,4 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ενώ στα 7 ματς που πρόλαβε να αγωνιστεί την τρέχουσα περίοδο, μετράει 15,4 πόντους με 7,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 29,3 λεπτά συμμετοχής.

San Antonio Spurs F Jeremy Sochan has suffered a fractured left thumb and is scheduled to have surgery this week, sources tell ESPN. Sochan has made a leap so far this season, averaging 15.4 points, 7.7 rebounds and 3 assists. pic.twitter.com/LtlI1nAnZe