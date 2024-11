Σημαντικό πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς με τον Άαρον Γκόρντον που θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Ντένβερ Νάγκετς απέκτησαν ένα σοβαρό πρόβλημα καθώς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους έναν από τους βασικούς τους παίκτες, τον Άαρον Γκόρντον.

Ο 29χρονος φόργουορντ, υπέστη τραυματισμό στη δεξιά γάμπα και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Την περασμένη σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο από 13,9 πόντους με 6,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 31,5 λεπτά συμμετοχής ενώ ο ίδιος, στα 7 παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει την τρέχουσα περίοδο έχει 15,4 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ.

Injury blow to Denver: Nuggets F Aaron Gordon will miss multiple weeks due to a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/i26gkpNqz6