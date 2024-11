Οι Μπακς έχουν το χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα και βρίσκονται πολύ χαμηλά σε αρκετές σημαντικές κατηγορίες.

Ούτε τώρα τα κατάφεραν οι Μπακς. Μπορεί να είχαν ελαφρυντικό που έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρις Μίντλετον ωστόσο ξανά έδειξαν πως έχουν αρκετά θέματα να λύσουν για να ξεκινήσουν να παίρνουν και πάλι ροζ φύλλο αγώνα. Παραπαίουν τα ελάφια και μετά την ήττα από τους Καβς έπεσαν στο 1-6.

Τι σημαίνει αυτό; Πως έχουν το χειρότερο ρεκόρ του ΝΒΑ αυτή τη στιγμή παρέα με τους Τζαζ. Κάτι που λέει πολλά για την εικόνα που παρουσιάζουν μέχρι τώρα. Ο Ντοκ Ρίβερς αδυνατεί να βρει λύση και το Gazzetta στέκεται σε ορισμένα στατιστικά που εξηγούν την κάκιστη σεζόν των ελαφιών.

Στα καλά τους χρόνια, στη σεζόν του τίτλου και γενικότερα τις αγωνιστικές περιόδου που ήταν διεκδικητές, οι Μπακς ζούσαν και πέθαιαν με το τρίποντο. Στήριζαν πολλά σε αυτό τον τομέα και ορισμένες φορές ίσως το παράκαναν. Ωστόσο έπαιρναν σημαντικές βοήθειες από το τρίποντο. Φέτος όμως βρίσκονται πολύ χαμηλά στην ευστοχία τους στα τρίποντα. Είναι στην 24η θέση της λίστας του ΝΒΑ και σουτάρουν με 33.3%. Μόνο οι Πρινς και Γκριν στέκονται καλά σε αυτό τον τομέα με 54.5% και 45.5% αντίστοιχα. Ο Λόπεζ που σούταρε καλά τα τελευταία χρόνια και αρέσκεται να βγαίνει έξω και να εκτελεί για τρεις, έχει 29% και ο σουτέρ Τρεντ έχει μόλις 25%.

Πάμε και στις βολές, μια κατηγορία που πληγώνει τα ελάφια στο ξεκίνημα της σεζόν. Εκεί τα πάνω ακόμα χειρότερα και ξύνουν τον πάτο του βαρελιού. Είναι η δεύτερη πιο άστοχη ομάδα στη λίγκα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας και σουτάρει με 71.1%. Μόνο τους Γουόριορς περνούν, οι οποίοι όμως έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά με ρεκόρ 6-1. Βίοι αντίθετοι με τους Μπακς.

