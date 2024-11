Χωρίς τον Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο τους θα παραταχθούν οι Σαν Αντόνιο Σπερς λόγω προβλήματος στην υγεία του 75χρονου τεχνικού.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αντιμετωπίζουν τους Λος Άντζελες Κλίπερς αύριο τα ξημερώματα (5/11-5:30) και θα παραταχθούν χωρίς τον «εμβληματικό» τους coach, τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο 75χρονος τεχνικός θα απουσιάσει για άγνωστο διάστημα από τον πάγκο των «σπιρουνιών» για λόγους υγείας, με τον Μιτς Τζόνσον να τον αντικαθιστά προσωρινά, σίγουρα για τους αγώνες κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς (5/11) και τους Χιούστον Ρόκετς (7/11).

Πριν το παιχνίδι του Σαββάτου (2/11) κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ο «θρυλικός» τεχνικός δεν μπόρεσε να κάτσει στον πάγκο της ομάδας του και το ζήτημα υγείας που τον ταλαιπώρησε όπως φαίνεται δεν ξεπεράστηκε.

Ο Πόποβιτς βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Τέξας από το 1988, αναλαμβάνοντας χρέη πρώτου προπονητή το 1996. Έκτοτε έχει κοουτσάρει 2499 αγώνες με απολογισμό 1561 νίκες και 938 ήττες.

Σπουδαιότερα επιτεύγματα της μέχρι τώρα... επικής καριέρας του 75χρονου τεχνικού είναι χωρίς αμφιβολία τα πέντε πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει με την ομάδα του Σαν Αντόνιο (1999,2003,2005,2007,2014).

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a health issue before Saturday’s game and assistant Mitch Johnson is expected to be the interim head coach for indefinite period, including Monday vs. Clippers and Wednesday vs. Rockets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/qqdDtyc2GJ