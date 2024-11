Με τον Πολ Τζορτζ διαθέσιμο αναμένεται να παραταχθούν οι Σίξερς στην έδρα των Σανς, έχοντάς τον για πρώτη φορά σε επίσημο ματς της φετινής σεζόν.

Μία μετακίνηση που έκανε... θόρυβο το καλοκαίρι ήταν αυτήν του Πολ Τζορτζ στους Σίξερς. Ο πρώην σταρ των Κλίπερς μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια, ωστόσο το ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει απέναντι στους Σανς τα ξημερώματα της Τρίτης (5/11 - 5:15).

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, ο Τζορτζ είναι έτοιμος να μπει στη δράση αν δεν υπάρξει κάποια υποτροπή. Ο σταρ των Σίξερς είχε τραυματιστεί στην pre season στο αριστερό γόνατο και έτσι δεν πρόλαβε να κάνει επίσημο ντεμπούτο.

Μετρώντας στην pre season 15.5 πόντους, 4.0 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, έρχεται να βοηθήσει τους Σίξερς που μετρούν ρεκόρ 1-4. Και ο λόγος είναι τόσο η δική του απουσία, όσο και αυτήν του Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος ακόμα δε γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στη δράση για να δούμε ολοκληρωμένους τους Σίξερς.

Philadelphia 76ers star Paul George is expected to make his season debut on Monday vs. the Phoenix Suns, barring any setbacks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/n2nHUtaNNE