Οι Μέμφις Γκρίζλις επιβλήθηκαν των Σίξερς στη Φιλαφέλφεια με σκορ 124-107, ενώ μετά τη λήξη ο Τζοέλ Εμπίντ φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στο γιο και το νεκρό αδερφό του.

Οι Γκρίζλις συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, επικρατώντας και των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με σκορ 124-107, «ανεβάζοντας» το ρεκόρ του σε 4-3.

Η ομάδα του Μέμφις είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Τζάρεν Τζάκσον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, ο Τζέι Χαφ είχε 20 πόντους και πέντε ριμπάουντ μέσα σε μόλις 14 αγωνιστικά λεπτά, ενώ ο «συνήθης ύποπτος», Ζα Μοράντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 12 ασίστ και έξι ριμπάουντ.

Στον αντίποδα οι Σίξερς, που υποχώρησαν στο 1-4, είχαν πρωταγωνιστή της βραδιάς τον Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος όμως δεν αγωνίστηκε λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από την αρχή της σεζόν.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ο Τζοέλ Εμπίντ κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια και σύμφωνα με αμερικανικό μέσο, επιτέθηκε στο δημοσιογράφο Μάρκους Χέιζ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για γροθιά αλλά το ρεπορτάζ που ακολούθησε να μιλάει τελικά για σπρώξιμο και φραστική επίθεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπόρτερ του NBCS ο Εμπίντ είπε στον Χέιζ:

«Την επόμενη φορά που θα αναφερθείς στον νεκρό μου αδερφό ή τον γιο μου, θα δεις τι θα σου κάνω και ας χρειαστεί να ζήσω με τις συνέπειες των πράξεων μου».

Αυτό ήρθε ως απάντηση στον αρθρογράφο Μάρκους Χέιζ ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Ο Τζοέλ Εμπίντ αναφέρει συνεχώς ως σημείο καμπής στην καριέρα του την γέννηση του γιου του, Άρθουρ και λέει πώς θέλει να γίνει σπουδαίος για να αφήσει κληρονομιά στο παιδί που πήρε το όνομα του μικρού του αδελφού ο οποίος σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην πρώτη του σεζόν στους Σίξερς. Βέβαια, για να είσαι σπουδαίος στην δουλειά σου, θα πρέπει και να εμφανίζεσαι. Και ο Εμπίντ είναι στην 11η σεζόν του, σταθερά σε κακή κατάσταση, η οποία φέτος έχει καθυστερήσει το ντεμπούτο του στη χρονιά».

