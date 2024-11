Ένα απίθανο αεροπλάνο δημιούργησε η αεροπορική Air Canada για τον σπουδαίο Βινς Κάρτερ.

Eίναι ένας εκ των θεαματικότερων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ και ο κορυφαίος dunker ever. Ο σπουδαίος Βινς Κάρτερ θα δει την φανέλα του να αποσύρεται από τους Νετς την επόμενη σεζόν και φυσικά το ίδιο θα γίνει από τους αγαπημένους του, Ράπτορς

Οι Ράπτορς είχαν φτιάξει ένα εντυπωσιακό video με αφορμή την απόσυρση της φανέλας του Βινς Κάρτερ που θα γίνει στις 2 Νοέμβρη. O Vinsanity ήταν εκείνος που έβαλε την πόλη του Τορόντο στον… χάρτη του ΝΒΑ και την βοήθησε να αναπτυχθεί και να… απογειωθεί παρέα με εκείνον, ενώ πριν δεν της έδινε σημασία κανείς.

Και τώρα έρχεται άλλη μια εντυπωσιακή δημιουργία για τον Air Canada. Η αεροπορική εταιρεία Air Canada δημιούργησε ένα φοβερό αεροπλάνο αφιερωμένη στον Κάρτερ. Η Air Canana για τον Air Canada (ένα από τα ψευδώνυμο του Βινς).

Honouring Vince “Air Canada” Carter with a special livery on one of @AirCanada’s A220 to help retire #15 in style ✈️🏀 pic.twitter.com/cESf9HNJzA