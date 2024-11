Τις υπηρεσίες του Πάολο Μπανκέρο θα στερηθούν οι Ορλάντο Μάτζικ για τον επόμενο μήνα, αφού ένα πρόβλημα στα πλευρά θα τον κρατήσει εκτός δράσης.

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Πάολο Μπανκέρο, που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4-6 εβδομάδες. Ο λόγος είναι μία ρήξη στη πλευρά, η οποία θα τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ αυτό το διάστημα.

Ο Μπανκέρο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μάτζικ με τους Μπουλς και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί μόλις περάσει αυτό το διάστημα.

Το Νο1 του Draft το 2022 ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν και αυτός ο τραυματισμός αποτελεί ένα πισωγύρισμα. Σε πέντε παιχνίδια μέτρησε 29 πόντους μέσο όρο, παίζοντας για περίπου 37 λεπτά, μαζί με 8.8 ριμπάουντ και 5.6. Πλέον οι Μάτζικ καλούνται να ζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον ηγέτη τους.

