Χάρις για φιλάθλους Σίξερς: «Εδώ αποδοκιμάζουν την ομάδα τους, αναμενόμενο να γιουχάρουν και εμένα» (vid)

Οι Πίστονς «άλωσαν» την έδρα των Σίξερς, με τον Τομπάιας Χάρις να αποδοκιμάζεται από τους φιλάθλους της πρώην ομάδα του και τον ίδιο να το σχολιάζει ως κάτι το... αναμενόμενο.

Οι Πίστονς «έβαλαν το νερό στο αυλάκι», φτάνοντας στη πρώτη τους φετινή νίκη στο ΝΒΑ, επικρατώντας εκτός έδρας των Σίξερς με σκορ 105-95.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ έριξε στο «καναβάτσο» την ομάδα της Φιλαδέλφεια, οι φίλαθλοι της οποίας αποδοκίμασαν ηχηρά τον πρώην παίκτη τους και νύν των Πίστονς, Τομπάιας Χάρις.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το ματς ο 32χρονος φόργουορντ ανέφερε πως το περίμενε πως θα αποδοκιμαστεί, υπογραμμίζοντας πως οι φίλαθλοι των Σίξερς το έχουν ως χαρακτηριστικό να γιουχάρουν γενικότερα, ακόμα και εάν πρόκειται για τους παίκτες της ομάδας τους.

Για την ιστορία, κόντρα στους Σίξερς ο Χάρις πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση πετυχαίνοντας 18 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε και 14 ριμπάουντ.

«Η υποδοχή νομίζω ότι ήταν υπέροχη. Προφανώς θα υπήρχαν αποδοκιμασίες και προφανώς θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα σε υποστηρίζουν. Σε κάθε είδους υποδοχή αυτά είναι τα σενάρια. Ήξερα όμως ότι οι φίλοι των Σίξερς δεν θα κλάψουν κιόλας για μένα. Σας το υπογράφω. Το ήξερα ότι δεν με περίμεναν με τα πιο θετικά συναισθήματα. Αυτός είναι ο υπέροχος κόσμος της Φιλαδέλφεια που αποδοκιμάζει ακόμα και τη δική του ομάδα, έτσι ακριβώς είναι.

Αλλά νομίζω ότι απόψε έκανα καλή δουλειά που έμεινα συγκεντρωμένος καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, χωρίς να αφήσω τις αποδοκιμασίες να με διαπεράσουν και να με επηρεάσουν. Απλώς εκτίμησα ακόμα περισσότερο τη προσπάθεια της ομάδας μας και των παικτών της. Νομίζω ότι η ομάδα μου έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά για να με κρατήσει φόρμα ολόκληρη τη βραδιά.

Με βοήθησαν ακόμα περισσότερο λέγοντας μου απλά ότι με χρειάζονται. Και μου ξεκαθάρισαν πως δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι αστείο γιατί πολλοί συμπαίκτες μου, με κοιτούσαν και απορούσαν αν ήμουν καλά. Και τους απαντούσα απλά πως ξέρω περί τίνος πρόκειται και δεν με επηρεάζει.

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και συνολικά, απλά ένα υπέροχο παιχνίδι για εμάς».

