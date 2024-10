Ρεπορτάζ του CBS αναφέρει ότι σε περίπτωση που η σεζόν δεν εξελιχθεί καλά για τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πολύ πιθανόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ζητήσει να φύγει!

Άραγε είναι εφικτό το σενάριο να αλλάξει φανέλα και ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο; Υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Μιλγουόκι ύστερα από 11 χρόνια;

Κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά κάτι. Πάντως έχει αρχίσει να... αχνοφαίνεται καπνός πάνω από το «Fiserv Forum» των Μπακς.

Τουλάχιστον βάσει των ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη του CBS. Συγκεκριμένα ο Μπιλ Ράιτερ άφησε.... πολύ ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Έλληνας σούπερ σταρ από τους Μιλγουόκι Μπακς εάν και εφόσον η χρονιά δεν εξελιχθεί θετικά για την ομάδα του Γουισκόνσιν.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Μιλγουόκι με αποτέλεσμα ο Γιάννης να μπορούσε να γίνει διαθέσιμος για trade, τότε θα πιέσει και εκείνος τις καταστάσεις προκειμένου να αποχωρήσει το νέο έτος» ανέφερε χαρακτηριστικά αναταράσσοντας κάπως τα νερά του NBA.

Αν ισχύει ή όχι θα φανεί. Ειδικά αν και εφόσον οι Μπακς (που ξεκίνησαν τη σεζόν με 1-3 ρεκόρ) δεν τα πάνε καλά φέτος. O Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 796 ματς στην κανονική περίοδο του NBA έχοντας κατά μέσο όρο 23.4 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ, σουτάροντας με 62% εντός παιδιάς και 57% στις βολές.

"There's a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee that Giannis could be available for trade, would really force his way out of Milwaukee, in the next year."@sportsreiter pic.twitter.com/9V4MovUmSw