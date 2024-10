Στις ΗΠΑ διανύουν μέρες Halloween, με τον ηγέτη των Σάρλοτ Χόρνετς ωστόσο, Λαμέλο Μπολ να μην αντιδρά και τόσο... ψύχραιμα στη φάρσα που του έκαναν.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς επικράτησαν εντός έδρας των Τορόντο Ράπτορς με σκορ 138-133 και μετά τον αγώνα οι άνθρωποι των γηπεδούχων, στα πλαίσια του Halloween φρόντισαν να κάνουν φάρσα στον αστέρα τους, Λαμέλο Μπολ, με τον ίδιο όμως να μην αντιδρά και τόσο... ψύχραιμα, ρίχνοντας νοκ-άουτ τον κλόουν που του ετοίμασαν οι «σφήκες».

Για την ιστορία, ο 23χρονος «άσος» κόντρα στους Ράπτορς πέτυχε 19 πόντους, μοίρασε έξι ασίστ και μάζεψε τρία ριμπάουντ.

this is the best scare video you'll see today pic.twitter.com/TVE6QbW1BB