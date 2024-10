Εκτός δράσης για έναν μήνα θα παραμείνει ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Σημαντικό πλήγμα για την Ατλάντα. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο στο δεξί πόδι και θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί μετά από έναν μήνα.

Ο Σέρβος γκαρντ έχει προλάβει να παίξει μόλις σε ένα ματς τη φετινή σεζόν και μέτρησε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πλέον δημιουργείται πρόβλημα στη θέση του shooting guard για τα γεράκια, αφού off είναι τόσο ο Ντάισον Ντάνιελς όσο και ο Βιτ Κρέιτσι.

Ο Κουίν Σνάιντερ θα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του και ίσως μια λύση θα είναι να κατεβάσει έναν εκ των Χάντερ ή Ρισασέ στο «2». Όμως δεν γνωρίζει κανείς αν θα μπορέσει να είναι λειτουργικό.

.@emoryhealthcare injury updates:



Bogdan Bogdanovic underwent a non-surgical procedure yesterday at the Emory Sports Medicine Complex. He will be re-evaluated in approximately four weeks and his status will be updated as appropriate.



Kobe Bufkin (right shoulder subluxation) has… pic.twitter.com/CmZxJptOqS