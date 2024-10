Ο Μπάντι Χιλντ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στους Γουόριορς και το Gazzetta γράφει για τον σεσημασμένο σουτέρ που ήρθε να κάνει παρέα στον Κάρι και να... τρομοκρατήσουν τις αντίπαλες άμυνες.

Το καλοκαίρι που πέρασε... χωρίστηκαν τα αηδόνια του Γκόλντεν Στέιτ. Ο Κλέι Τόμπσον έφυγε για τους Μάβερικς και έτσι έσπασαν οι Splash Brothers, με τους Γουόριορς να περνούν σε νέα εποχή.

Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον... τρομοκράτησαν τις αντίπαλες άμυνες για πάνω από μια δεκαετία και παρέα πανηγύρισαν την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων με την ομάδα του Στιβ Κερ.

Ο Κλέι μπορεί να έφυγε, αλλά στους Γουόριορς κατέφτασε άλλος ένας σπουδαίος σουτέρ των τελευταίων χρόνων που ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Μπάντι Χιλντ έχει... κέφια στα πρώτα ματς της σεζόν και το Gazzetta στέκεται στον γκαρντ που κάνει τον Στεφ Κάρι να χαμογελάει ξανά.

Buddy Hield TAKEOVER.



🎯 28 PTS

🎯 19 in the 4Q (25 in the 2H)

🎯 7 3PM@warriors come back from 20-down to win by 18 and start the season 3-1! pic.twitter.com/MbBXUe31mW