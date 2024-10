Ο Ρούντι Γκέι έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και για τον Ρούντι Γκέι που αποφάσισε να αποσυρθεί από το μπάσκετ. Μετά από 17 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Ο Γκέι ήταν το No.8 στο draft του 2006 μετά την παρουσία του με το UConn. Στην καριέρα του είχε 15.8 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 1.120 ματς, παίζοντας σε Γκρίζλις, Κινγκς, Ράπτορς, Σπερς και Τζαζ.

Στα καλά του χρόνια ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες του ΝΒΑ και φοβερός dunker με αμέτρητες φοβερές πτήσεις σε όλη του την καριέρα. Kορυφαία του σεζόν το 2014-15 με τη φανέλα των Κινγκς, μετρώντας 21.1 πόντους, 3.7 ασίστ και 5.9 ριμπάουντ ανά ματς.

Κατά τη διάρκεια της μπασκετικής του σταδιοδρομίας του έβγαλε 184 εκατ. δολάρια από συμβόλαια.

