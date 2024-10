Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν το άγαλμα που θα κοσμεί το εξωτερικό του γηπέδου τους και θα τιμάει την καριέρα του Ντουέιν Γουέιντ.

Ο Ντουέιν Γουέιντ είναι ένας από τους παίκτες όπου συνέδεσαν το όνομά τους με τους Μαϊάμι Χιτ. Μαζί τους άλλωστε κατάφερε να κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, έχοντας συμπληρώσει μαζί τους συνολικά 16 χρόνια!

Οι Μαϊάμι Χιτ αποφάσισαν να τιμήσουν την καριέρα του «Flash» φτιάχνοντάς του ένα άγαλμα το οποίο θα κοσμεί το εξωτερικό του γηπέδου, μία από τις πιο κλασσικές επιλογές των ομάδων του NBA για θρύλους που έχουν φορέσει τη φανέλα τους.

Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν σε μία λαμπρή τελετή, με την παρουσία και του ίδιου του Γουέιντ.

