Ο Νικ Κλάξτον έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στην ήττα των Νετς από τους Χοκς, χτυπώντας τον Ντάισον Ντάνιελς σε ένα φάουλ που κόστισε την αποβολή του.

Οι Χοκς κέρδισαν τους Νετς στην πρεμιέρα τους στο φετινό NBA, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από το επεισόδιο του Νικ Κλάξτον με τον Ντάισον Ντάνιελς. Ο Κλάξτον έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ, βλέποντας τον αντίπαλό του να φεύγει μόνος του με το καλάθι στον αιφνιδιασμό και όπως είναι λογικό, αποβλήθηκε με Flagrant 2.

Το βάρβαρο χτύπημα στο κεφάλι του Ντάνιελς παραλίγο να προκαλέσει σύρραξη, μιας και ο παίκτης της Ατλάντα όρμηξε στον αντίπαλό του, με τους δύο να τα λένε σε πολύ έντονο ύφος στις πρώτες σειρές της εξέδρας, περίπου οκτώ λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Asked Nic Claxton about controlling his emotions after another late-game ejection:



“Just having more situational awareness. Maybe I need to talk to a therapist or something. Whatever I do, I can’t get kicked out of games. I need to be there for my team.” pic.twitter.com/AbbfC8BFSu