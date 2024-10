Μπορεί η εικόνα των Πίστονς στο παρκέ να ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με τα περσινά τους δεδομένα, αλλά το τρομερό λάθος τους να μπουν με έξι παίκτες στο παρκέ, έγινε αμέσως viral.

Απίστευτο και όμως... αληθινό. Το έκαναν και αυτό οι Πίστονς που μπορεί πέρσι να συζητήθηκαν ένεκα του αρνητικού τους σερί, ωστόσο φέτος βρήκαν άλλον τρόπο να μαγνητίσουν τα βλέμματα στην πρεμιέρα απέναντι στους Πέισερς.

Παρότι το πάλεψαν αρκετά, οι Πίστονς ηττήθηκαν με 109-115, κάνοντας μία πολύ κακή τελευταία περίοδο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μέσα σε όλα αυτά όμως, δέχτηκαν και μία τεχνική ποινή επειδή μπήκαν με έξι παίκτες στο παρκέ.

Ναι, σωστά διαβάσατε. Περίπου οκτώ λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, οι Πίστονς μπήκαν με έξι παίκτες στο παρκέ μετά από μία επαναφορά. Κάτι που τους κόστισε μία τεχνική ποινή και φυσικά έγιναν viral από την πρεμιέρα!

Pistons got a tech for having SIX players on the court 😅 pic.twitter.com/cTXPSiYEJ5