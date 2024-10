Σε μπλεξίματα φαίνεται πως βρίσκεται ο Νίκολα Βούτσεβιτς μετά την απόκτηση του αμερικανικού διαβατηρίου, αφού ο Μαυροβούνιος κινδυνεύει να χάσει την υπηκοότητα της πατρίδας του.

Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς ο οποίος μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο NBA, απέκτησε το αμερικανικό διαβατήριο, γεγονός που έγινε γνωστό και από την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία των ΗΠΑ.

Παρ' όλα αυτά, ο ψηλός των Σικάγο Μπουλς φαίνεται πως έχει μπλέξει σε περιπέτειες όσον αφορά την υπηκοότητα της πατρίδας του, λόγω ενός ιδιαίτερου νόμου που ισχύει στο Μαυροβούνιο. Το Μέσο της βαλκανικής χώρας «Vijesti» αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ τα όσα γνωστοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών του Μαυροβουνίου σχετικά με μια τέτοια υπόθεση. Αναλυτικά:

«Για όλα τα πρόσωπα που διαπιστώνεται ότι απέκτησαν οικειοθελώς, εκτός από την ιθαγένεια του Μαυροβουνίου, την υπηκοότητα άλλης χώρας μετά τις 3 Ιουνίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του νόμου για την ιθαγένεια του Μαυροβουνίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινήσει αυτεπαγγέλτως η διαδικασία για την απώλεια της ιθαγένειας του Μαυροβουνίου με τη ισχύ του νόμου.

Οι ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας για την απώλεια της ιθαγένειας του Μαυροβουνίου με ισχύ νόμου είναι η ίδια για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως επαγγέλματος».

A joyful naturalization ceremony became even more special as Chicago Bulls player Nikola Vucevic took the oath and became a #NewUSCitizen. Welcome to the American family! pic.twitter.com/ZmA7zTXKSX