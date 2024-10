Λεμπρόν για την ιστορική στιγμή με τον γιο του: «Πάνω απ' όλα η οικογένεια, το καλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός» (vid)

Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς μίλησαν για την ιστορική τους συνύπαρξη στο παρκέ, με τον «βασιλιά» να δηλώνει ευγνώμων για αυτήν την στιγμή.

Μία μοναδική σελίδα γράφτηκε στο βιβλίο του NBA. Η πρεμιέρα της σεζόν 2024-25 θα μείνει για πάντα στην ιστορία καθώς θεωρείται πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον.

Ο μπαμπάς να βρεθεί στο παρκέ με τον γιο του. Και μάλιστα για λογαριασμό της ίδιας ομάδας. Των Λος Άντζελες Λέικερς. Όπως είναι γνωστό οι Λεμπρόν και Μπρόνι έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου στην ιστορία του ΝΒΑ που αγωνίστηκαν μαζί.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Τίμπεργουλβς και τη νίκη της ομάδας τους με 110-103 μίλησαν και οι δύο για αυτήν την στιγμή με τον Λεμπρόν να λέει χαρακτηριστικά:

«Είναι η οικογένεια. Πάντα η οικογένεια είναι πάνω από όλα. Έχασα πολύ χρόνο από τα παιδιά εξαιτίας του NBA. Aφοσιώνομαι στη λίγκα, κάνουμε πολλά ταξίδια και μερικές φορές μου λείπουν αυτά που κάνει. Οπότε το να μπορώ αυτή τη στιγμή να εργάζομαι μαζί με τον γιο μου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω πάρει ποτέ από τον Θεό .Και θα το εκμεταλλευτώ πλήρως»

Από τη πλευρά του ο Μπρόνι Τζέιμς, είπε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μπήκα για πρώτη φορά στο παρκέ για να παίξω. Ήταν κάτι το τρελό. Μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ σε αυτό το πρωτάθλημα και κάθε μέρα θα μαθαίνω και θα δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος. Είμαι ευγνώμων» ενώ ο Λεμπρόν του χτύπησε πατρικά την πλάτη και είπε: «Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Είναι η γραμμή της ζωής μου».

"Family over everything" 🤞👑@KingJames and Bronny caught up with @TaylorRooks following their win against Minnesota! pic.twitter.com/8mnV7Y9kA9