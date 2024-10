Ο Ντένις Σρέντερ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα πέραν της Μπράουνσβαϊγκ όταν επιστρέψει στην Γερμανία.

Ο Ντένις Σρέντερ χρωστάει πολλά στην Μπράουνσβαϊγκ από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του (2009-2013) προτού κάνει το μεγάλο άλμα για το NBA το καλοκαίρι του 2013.

Σε δηλώσεις του, ο Γερμανός σταρ των Μπρούκλιν Νετς ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί σε καμία άλλη ομάδα πέραν αυτής από την οποία ξεκίνησε, όταν επιστρέψει στην πατρίδα του. Στο ίδιο πλαίσιο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Μπάγερν Μονάχου, απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε.

«Αποκλείεται να πάω στην Μπάγερν. Η Μπράουνσβαϊγκ είναι η ομάδα μου και όταν επιστρέψω στη Γερμανία δεν θα παίξω σε άλλη ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια ομάδα μεγαλύτερη από ό,τι είναι, αλλά θέλω να βοηθήσω τη δική μου ομάδα, από την οποία και ξεκίνησα», τόνισε ο άσος των Νετς, που έχει συμβόλαιο ως το 2025 έναντι 13 εκατ. δολαρίων.



Παράλληλα, τόνισε πως πρόθεσή του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική Γερμανίας. «Πολλοί λένε για τη χρυσή εποχή της Γερμανίας και πως πρέπει να την κρατήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Όταν καλείσαι στην εθνική ομάδα, πρέπει να παίζεις όσα περισσότερα χρόνια μπορείς»

Dennis Schroder stays loyal to his hometown club, stating he has no desire to join Bayern Munich at the end of his career 🗣️🇩🇪 pic.twitter.com/SlfGxknY4M